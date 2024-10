Vila Velha: educação promove palestra sobre crimes na internet

Para fortalecer ações de conscientização nas escolas sobre os riscos e ameaças do ambiente digital, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha (Semed) realizará, nesta quarta-feira (23), às 13h, a palestra “Conhecer os perigos da internet e proteger crianças e adolescentes”.

O evento acontecerá na Umefti Reverendo Antônio da Silva Cosmo (“Escola Parque”), em Jardim Colorado, e será destinado a todos os diretores das escolas municipais.

A palestra será conduzida pelo delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Com experiência na área desde 2018, Brenno é formado em Direito e possui pós-graduação em Segurança e Defesa Cibernética pela Escola Superior de Guerra, do Ministério da Defesa.

Durante o encontro, serão apresentados casos reais que ilustram os perigos da internet, além de orientações sobre como as escolas podem adotar medidas preventivas. Segundo Ana Maria Maia Penha Palácio, coordenadora da Gerência de Saúde, Educação e Prevenção da Semed, o objetivo é incentivar uma abordagem proativa para enfrentar os desafios da segurança digital.

“Embora o uso do celular não seja permitido em nossas escolas e a utilização da internet seja feita somente mediada pelo professor, sabemos que, no dia a dia, as crianças estão cada vez mais expostas às telas e à Web. Nosso intuito é reforçar a importância de abordar o tema nas unidades escolares, disseminando informações que ajudem a proteger os alunos e suas famílias. Queremos criar uma rede de conscientização que capacite as instituições de ensino a atuar de forma preventiva e educativa”, afirmou.