VÍDEO | Arma furtada de policial no RJ é encontrada em Bom Jesus do Norte

Uma arma furtada de um policial no Rio de Janeiro, foi encontrada por policiais militares do Grupo de Abordagem do 3º Batalhão, no bairro Belvedere, em Bom Jesus do Norte, na última terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações que um policial militar no Rio de Janeiro teria tido sua arma de fogo furtada na última segunda-feira (21), após ter seu veículo arrombado.

Durante uma saturação e abordagens no bairro Silvana, os militares receberam novas denúncias, de que dois homens haviam enterrado uma sacola, próximo ao deck, em um terreno onde normalmente alguns motociclistas usam para trilha.

Os policiais foram ao local e, após buscas, encontraram em um buraco, uma sacola de cor azul, com uma pistola calibre .380, um carregador e cinco munições intactas. O armamento foi entregue na Delegacia Regional de Bom Jesus do Norte.

Veja o vídeo do momento do encontro da arma

Vídeo: Polícia Militar