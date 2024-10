Dois jovens são detidos e motocicleta apreendida em Cachoeiro

Dois jovens, de 18 e 22 anos, foram detidos e uma motocicleta apreendida após a abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM), no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (22).

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes receberem a solicitação do sistema de videomonitoramento e determinação do (Ciodes 190), de que havia na avenida Aristides Campos, no bairro Basileia, uma moto Honda CB 500-X, de cor vermelha, com indícios de clonagem.

Questionados pelos guardas no local, o jovem de 22 anos relatou que não possuía nenhum documento da moto e nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Disse ainda que comporu o veículo há uma semana de um conhecido, e que não havia feito nenhuma transferência.

Durante verificaçãõ, os agentes constataram que a placa estava com decoração, sem nenhum QRCode, o chassi ilegível, com sinais de adulteração, e o motor com sinas de alteração.

Os jovens foram conduzidos pela GCM para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.