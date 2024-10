VÍDEO | Bebê engasgou no dia que completou um mês, diz mãe

Uma bebê, com apenas um mês de vida, engasgou com a própria saliva no momento em que estava em casa no bairro Jucú, em Viana, na última quinta-feira (24).

No hospital, a mãe da criança gravou um vídeo informando que fez a manobra na bebê em casa, porém, sem sucesso.

“Essa é a Aurora. Ontem ela completou um mês de vida e, na tarde de quinta-feira, ela engasgou com a própria saliva, em casa mesmo. Foi um desespero, foi tudo muito rápido. Tentamos realizar a manobras em casa, porém, a gente não teve sucesso e foi aí que fomos até a PRF de Viana”, contou.

Leia também: Bebê é salva pela PRF após engasgar no Espírito Santo

Assim que chegou no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes rapidamente realizaram a manobra na criança. “Quando chegamos na PRF de Viana, encontramos dois policiais federais, o Lins e o Meneghel e eles realizaram essa manobra de desengasgo nela. Graças a Deus deu tudo certo e ela desengasgou. Agora estamos aqui no hospital só para fazer alguns exames, mas deu tudo certo”, explicou a mãe.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação