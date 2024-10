Bebê é salva pela PRF após engasgar com leite no Espírito Santo

Uma bebê, de um mês de vida, foi salva de um esgasgo com leite na Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, na tarde da última quinta-feira (24).

Segundo a PRF, a mãe, moradora do bairro Jucú, chegou no posto da PRF por volta das 14h50 com sua bebê engasgada e já roxinha pedindo ajuda.

Imediatamente, os policiais rodoviários federais receberam a mãe e a criança, e um deles pegou a bebezinha e iniciou a manobra de desengasgue. Após algumas tentativas e sem resposta, o agente pediu autorização da mãe para sugar o liquido que estava engasgando a criança, e logo retirada do líquido, a criança chorou.

Nisso, os agentes acionaram uma ambulância da Eco101, que se deslocou imediatamente para à UOP de Viana e constatou que a criança já estava normal e respirava normalmente. Em seguida, a mãe e a filha foram levadas para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Viana, para receber os cuidados médicos.