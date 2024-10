VÍDEO | Cachorro aprende feitiços do Harry Potter e conquista a web

Cachorro feiticeiro? A saga Harry Potter tem uma legião de fãs e um deles em especial tem treinado alguns feitiços. Aslan, um Border Collie de seis anos, viralizou nas redes sociais ao atender os ‘feitiços’ do bruxinho mais famoso do mundo ordenados por sua tutora.

Inicialmente, ele precisou de um treinamento intensivo devido ao seu comportamento reativo. Cães da raça Border Collies são conhecidos por sua inteligência fora do comum. No entanto, Aslan não se contentou com comandos básicos e logo se aperfeiçoou no mundo da magia.

Sua tutora compartilhou um vídeo em uma página do Instagram dedicada a ele, mostrando os truques mágicos que Aslan aprendeu. O vídeo já acumula mais de quase 1 milhão de visualizações, e mais de 370 comentários.

Um internauta chegou a questionar a tutora sobre como conseguiu a técnica, e ela prontamente respondeu: “Primeiro tive que dessensibilizar a varinha, porque ele é medroso. Ensinei os comandos de “bang” (buscar a bola) e o macaco (abrir a porta). Depois que souber bem, usei a varinha com o nome normal do comando. Depois comecei a falar o comando e o feitiço junto. Quando estiver obedecendo o comando assim, pode falar só o feitiço”, disse.

Cachorro feiticeiro

Ela seguiu orientando o internauta. “Se o cachorro não souber esses comandos, você pode já treinar com o nome do feitiço, seguindo o método para o comando. Mas, o legal é saber os dois nomes. Na internet tem a explicação de cada um. Ou você pode baixar o app Dogo, lá tem os comandos principais”, completou.

Entre os feitiços que Aslan domina, o famoso Avada Kedavra – o feitiço mortal da saga – faz com que o cão se jogue no chão, fingindo-se de morto. “tem algum feitiço pra ensinar o Aslan a fazer café especial com a gente?”, divertiu-se outra internauta.