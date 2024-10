VÍDEO | Moradores registram incêndio se espalhando em pasto em Cachoeiro

Um incêndio foi registrado por moradores se espalhando em uma área de pasto no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (2).

O Corpo de Bombeiros Militar informou que recebeu informações de que havia um incêndio em vegetação no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Leia também: Bombeiros tentam controlar incêndio às margens de avenida em Cachoeiro

Imediatamente, bombeiros foram encaminhados ao local e realizaram o combate, extinguindo totalmente as chamas. A ocorrência foi encerrada por volta de 16h30.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.