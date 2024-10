Vila Velha bate recorde ao empregar pessoas em situação de rua

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha obteve uma marca histórica ao conseguir colocar no mercado formal de trabalho 35% das pessoas em situação de rua que foram atendidos pelo SINE Municipal. De janeiro a agosto deste ano, o órgão acolheu 54 pessoas e deste total 19 foram empregados na cidade.

Esse índice foi tão expressivo que mereceu destaque no Seminário Técnico do Sistema Nacional de Emprego (SINE), Região Sudeste, realizado em Vitória. O evento promoveu a troca de experiências e boas práticas de atuação do órgão, proporcionando uma valiosa oportunidade para a equipe canela-verde apresentar suas estratégias inovadoras.

O trabalho de inserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que acolhe essas pessoas e as encaminha para o SINE de Vila Velha. Os resultados alcançados pelo órgão é notável, considerando que os trabalhadores em situação de rua enfrentam desafios adicionais, como preconceito e maiores dificuldades de acesso ao emprego formal.

Rede de apoio

“Os trabalhadores atendidos são encaminhados por diversos serviços da rede socioassistencial, como o Centro Pop e acolhimentos institucionais. Juntos, elaboramos um plano de desenvolvimento individual, que inclui a busca de vagas de emprego no sistema integrado do Sine e o acompanhamento até a inserção profissional”, explicou Karine Helmer, assistente social do Sine.

A diretora do SINE de Vila Velha, Gabriela Bicalho, ressaltou a importância do setor de Serviço Social, destacando a relevância da articulação com a rede socioassistencial, que facilita o acesso às vagas e acelera a inserção ou reinserção profissional.

“Estamos trabalhando na sensibilização das empresas da cidade para que priorizem a contratação de pessoas em situação de rua. Essas oportunidades são fundamentais para transformar suas realidades e resgatar sua cidadania plena, autonomia financeira e vínculos sociais”, afirmou Gabriela.

Qualificação

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, destacou a importância de qualificar o atendimento a públicos prioritários, como jovens em busca do primeiro emprego, pessoas em situação de rua e mulheres em situação de violência doméstica.

“A equipe de Serviço Social do SINE de Vila Velha, composta por assistentes sociais experientes e altamente qualificadas, tem desempenhado um papel essencial na ampliação da empregabilidade de pessoas vulneráveis, no município. A atuação é pautada no desenvolvimento individual desses trabalhadores, levando em conta suas necessidades e potencialidades. Os resultados têm sido muito satisfatórios” destaca Colodetti.

Com a abordagem humanizada e articulada, o SINE de Vila Velha demonstra que é possível potencializar a inclusão social e o acesso ao mercado formal de trabalho, construindo caminhos para resgatar a autoestima, a independência financeira, vínculos sociais e familiares, além de garantir dignidade a quem mais precisa.