​Vila Velha oferece vagas em atividades físicas para todas as idades

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha está oferecendo 1.285 vagas em aulas gratuitas de diversas atividades físicas, nos 68 núcleos esportivos dos projetos Campeões da Vila e Vila Ativa , em vários bairros das cinco regiões da cidade. Atualmente os projetos atendem a 6.585 pessoas diariamente.

As aulas acontecem em dias e horários alternados, visando atingir o maior número de pessoas praticando esporte, evitando assim o surgimento de doenças cardiovasculares e proporcionando bem-estar à população.

Leia também: Vitória abre 3,5 mil vagas para vacinação nesta quinta (10)

Para participar, os interessados devem preencher ficha de inscrição no local de interesse e apresentar cópia da carteira de identidade e atestado médico de aptidão física. As crianças devem apresentar comprovante de regularidade escolar, carteira de identidade ou certidão de nascimento.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Esporte e Lazer está disponível para esclarecimentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, através do telefone (27) 3149-7430.

Aproveite as oportunidades disponíveis e comece a sua jornada rumo a uma vida mais ativa e saudável. Confira os núcleos esportivos que possuem vagas:

Altinha – Balneário Ponta da Fruta (a partir de 10 anos) possui 30 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h30 às 18h30.

Local: Quadra anexa à Escola Aly da Silva – Av. Gabiroba, nº 2001, Balneário Ponta da Fruta.



Basquete – Arena Tartarugão (de 7 a 15 anos) possui 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 às 11h e das 14 às 16h.

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.



Beach Tennis – Praia de Itaparica (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 18 às 19h, e terças e quintas-feiras, das 18 às 19h.

Local: Av. Estudante José Júlio de Souza, s/n, Praia de Itaparica (em frente à Farmácia Santa Lúcia).



Circuito funcional – Arena Tartarugão (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Segundas, quartas e quintas-feiras, das 6 às 7h, das 7 as 8h e das 18 às 19h.

Local: Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart (Arena Tartarugão), Coqueiral de Itaparica.



Circuito funcional – Barramares (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7h e das 7 às 8h.

Local: Praça de Barramares.



Circuito funcional – Cobilândia (a partir 18 anos) possui 20 vagas

De segunda a sexta-feira, das 18 às 19h.

Local: Praça Vereador Sebastião Cibien, Cobilândia.



Circuito funcional – Cristóvão Colombo (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19h e das 19 às 20h.

Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n, Cristóvão Colombo.



Circuito funcional – Jardim Colorado (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7 às 8h.

Local: União dos Cegos de Jardim Colorado (UNICEP).



Circuito funcional – Jardim Marilândia (a partir 18 anos) possui 30 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h.

Local: Centro Comunitário.



Circuito funcional – Nossa Senhora da Penha (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 6h30 às 7h30 (público em geral) e das 7h30 às 8h30 (terceira idade). Local: Centro Comunitário de Nossa Senhora da Penha.



Circuito funcional – Praia da Costa (a partir 18 anos) possui 30 vagas

De segunda a sexta-feira, das 7 às 8h.

Local: Orla da Praia da Costa, na reta da avenida Champagnat.



Circuito funcional – Rio Marinho (a partir 18 anos) possui 30 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h.

Local: Rua Santa Julia, 140, Rio Marinho.



Circuito funcional – São Torquato (a partir 18 anos) possui 30 vagas

De segunda a sexta-feira, das 7 às 8h e das 8 às 9h. De segunda a quinta-feira, das 16 às 17h.

Local: Ginásio Osvaldo Rui, São Torquato.



Circuito funcional – Santa Rita (a partir 18 anos) possui 10 vagas

De segunda a sexta-feira, das 18 às 19h.

Local: Centro Comunitário de Santa Rita – Rua Fernando Antônio da Silva, s/nº.



Circuito funcional – Soteco (a partir 18 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 17 às 18h (terceira idade) e das 18 às 19h (público em geral).

Local: Movimento Comunitário de Soteco, Rua Monteiro Lobato, 43, Soteco.



Circuito funcional – Terra Vermelha (terceira idade) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 9h e das 9 às 10h.

Local: Praça dos Desbravadores – Alameda 13 – Terra Vermelha



Circuito funcional – Ilha dos Bentos (a partir 18 anos) possui 35 vagas

Segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30.

Local: Escola Edson Tavares.



Circuito funcional – Parque da Prainha (a partir 18 anos) possui 35 vagas

Terças e quintas-feiras, das 6 às 7h e das 7 às 8h.

Local: Parque da Prainha.



Circuito funcional – Praia das Gaivotas (a partir 18 anos) possui 60 vagas

Segunda a quinta-feira, das 6 às 7 e das 7 às 8h.

Local: Praça Benedito Marques Lima (Bené), Praia das Gaivotas.



Dança e Ritmo – Araças (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30.

Local: Praça de Araças.



Dança e Ritmo – Aribiri (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30.

Local: Estacionamento do Supermercado Perim – Av. Carlos Lindenberg, nº 1008, Aribiri.



Dança e Ritmo – Barra do Jucu (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7 às 8h.

Local: Av. Anderssem Fidalgo Pereira, 120 (beira mar) – Barra do Jucu.



Dança e Ritmo – Barramares (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 20h.

Local: Praça de Barramares – Av. Califórnia, s/ nº, Barramares.



Dança e Ritmo – São Conrado (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19 às 20h.

Local: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, Rua Ita, nº 1, São Conrado.



Dança e Ritmo – Cocal (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 20h.

Local: Parque de Cocal – Rua dos Artistas, s/ nº.



Dança e Ritmo – Cristóvão Colombo (a partir de 15 anos) possui 30 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 20h.

Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/nº.



Dança e Ritmo – Dom João Batista (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19 às 20h e das 20 às 21h.

Local: Campo Society Onadir – Rua São José, s/ nº, Dom João Batista.



Dança e Ritmo – Ibes (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30.

Local: Praça Praça Glicério Teixeira Reis, Setor 7, Ibes.



Dança e Ritmo – Jaburuna (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21h.

Local: Escola Joaquim de Freitas – Rua Henrique Moscoso, 2266, Jaburuna.



Dança e Ritmo – Jardim Asteca (a partir de 15 anos) possui 20 vagas.

Terças e quintas-feiras, das 20 às 22h.

Local: Quadra de Esporte da Praça de Jardim Asteca.



Dança e Ritmo – Morada da Barra (a partir de 15 anos) possui 10 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30.

Local: Praça de Portal da Barra.



Dança e Ritmo – Santa Paula (a partir de 15 anos) possui 40 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 20h.

Local: Praça de Santa Paula.



Dança e Ritmo – Vila Batista (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h30h.

Local: Praça de Vila Batista.



Dança e Ritmo – Vila Nova (a partir de 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30h.

Local: Quadra do Centro Comunitário de Vila Nova.



Futebol Infantojuvenil no Alvoradinha – Alvora (de 5 a 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 11h e das 14 às 17h30.

Local: Anexo à Escola Gil Bernardes, Alvorada.



Futebol Infantojuvenil – União São Torquato (de 5 a 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 11h e das 15 às 17h30.

Local: Cerimonial Caminho do Bosque – Rua César Alcure, nº 595, Alvorada.



Futebol Infantojuvenil – Barramares (de 5 a 15 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7 às 10h e das 14 às 17h.

Local: Praça de Barramares.



Futebol Infantojuvenil – Jardim Marilândia (de 5 a 15 anos) possui 80 vagas

Quartas e sextas-feiras, das 8 as 11h e das 14 às 16h

Local: Campo dos Laranjas – Rua Bonfinópolis, s/ nº, Jardim Marilândia.



Futsal Infantil – São Torquato (de 7 a 14 anos) possui 30 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 9 às 10h30 e das 14 às 15h.

Local: Ginásio Osvaldo Ruy – Av. Anézio José Simões, São Torquato.



Futsal Infantojuvenil – Nova América (de 7 a 14 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19 às 20h e das 20 às 21h.

Local: Quadra de Esporte da praça do bairro Nova América



Futsal Infantojuvenil – Morada da Barra (de 7 a 14 anos) possui 30 vagas

Quartas e sextas-feiras, das 8 às 11h e das 15 às 19h.

Local: Campo de futebol de Morada da Barra.



Ginástica Rítmica (GR) – Arena Tartarugão (de 7 a 14 anos) possui 10 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 9h e das 9 às 10h, das 14 às 15h e das 15 às 16h.

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, 150, Coqueiral de Itaparica.



Ginástica Rítmica (GR) – Jardim Colorado (de 7 a 14 anos) possui 10 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 16h 40 às 17h40, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30.

Local: Escola Parque – Rua Cravo, s/n, Jardim Colorado.



Handebol Infantojuvenil – Arena Tartarugão (de 8 a 18 anos) possui 30 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 18 às 19h (de 8 a 12 anos) e das 19 às 20h (de 13 a 16 anos); e nas quintas-feiras, das 20 às 22h (de 16 a 18 anos).

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, 150, Coqueiral de Itaparica.



Hidroginástica – Praia da Sereia (a partir de 18 anos) possui 30 vagas

Segunda a sexta-feira, das 6 às 7h, das 7 às 8h e das 8h às 9h.

Local: Praia da Sereia, Praia da Costa.



Jiu-Jítsu – Barramares (a partir de 7 anos) possui 30 vagas

Terças-feiras, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30

Local: Igreja do Evangelho Quadrangular / QHALL- Rua Dom Américo, 497, Barramares.



Jiu-Jítsu – Barra do Jucu (a partir de 7 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h e das 20 às 21h30h.

Local: Anexo a Igreja do Evangelho Quadrangular -/ QHALL – Av. Vasco Coutinho, nº 89 – 168-274, Barra do Jucu.



Jiu-Jítsu – Riviera da Barra (a partir de 7 anos) possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30 (de 4 a 7 anos) e das 18h30 às 20h (de 11 a 15 anos).

Local: Projeto Social Énois – Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 586, Riviera da Barra.



Judô – Arena Tartarugão (de 6 a 15 anos), possui 20 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 9h (de 6 a 10 anos), das 9 as 10h (de 11 a 15 anos), das 14 as 15h (de 6 a 10 anos) e das 15 as 16h (de 11 a 15 anos).

Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.



Karatê – João Goulart (a partir de 7 anos) possui 10 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 10 às 11h20, das 17h30 às 18h30, das 18h30 às 19:30h e das 19h30 às 20h30.

Terças e quintas-feiras, das 18h às 19h20, das 19h20 às 20h30, e das 20h30 às 21h30.

Local: Academia de Karatê do Sensei Paulo – Rua Espírito Santo, nº866, João Goulart.

Kickboxing – Aribiri – possui 30 vagas

Terças-feiras, quintas-feiras e sábado, das 8 às 9h, das 9 às 10h (terceira idade),

das 10 às 11h e das 11 às 12h (público geral)

Local: Campo do Santos, Rua Ramiro Leal Reis, 99 – 183, Aribiri



Vôlei de Quadra – Barramares (de 7 a 17 anos) possui 15 vagas

Terças e quintas-feiras, das 18 às 21h.

UMEF Djayro Gonçalves Lima – Avenida Presidente Kennedy, s/nº, Barramares.



Vôlei de Quadra – Cobilândia (de 7 a 17 anos) possui 15 vagas

Terças e quintas-feiras, das 11 às 13h.

Local: UMEF Paulo Mares Guia – Praça Arariús, 163, Cobilândia.



Vôlei de Quadra Adaptado – Arena Tartarugão (acima de 58 anos) possui 15 vagas

Terças e quintas-feiras, das 16 às 17h (feminino) e das 17 às 18h (masculino).

Local: Arena Tartarugão- Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Ita