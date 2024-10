Vitória abre 3,5 mil vagas para vacinação nesta quinta (10)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta quinta-feira (10), às 10 horas, novo agendamento para a vacinação no município. Serão disponibilizadas 3.550 vagas e o agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br, pelo aplicativo Vitória Online ou pelo Facilita Vix (totem de autoatendimento instalado nas Unidades de Saúde).

Leia também: Espetáculo nacional com entrada gratuita chega a Vitória; confira

A vacinação contra a gripe, dengue e vacinas de rotina (exceto a BCG,Covid-19, Varicela, febre amarela) acontece no sábado (12), das 8h às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.

Além do final de semana, o imunizante está disponível durante toda semana nas salas de vacinação do município, seja por agendamento ou por demanda espontânea.

Dengue: pessoas de 10 a 14 anos

Gripe: população geral acima de 6 meses

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.