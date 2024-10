VIla Velha quer inaugurar 100% das obras planejadas até dezembro

O prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e a equipe de governo estão empenhados para finalizar os 5% das ações previstas no atual plano de governo para este mandato.

Após a vitória nas urnas, Arnaldinho promoveu, na tarde de quarta-feira (9), a primeira reunião com toda a equipe de secretariado, no gabinete da PMVV. O encontro contou com a participação do vice-prefeito eleito, Cael Linhalis, que deve reassumir em breve a pasta de Planejamento.

“Já executamos 95% do nosso planejamento. Agora, estamos na reta final e animados para os próximos quatro anos de governo. Antes, entretanto, precisamos concluir tudo que está previsto no plano de governo para este mandato. Temos várias obras em execução e outras para serem licitadas. A reunião foi de alinhamento com a equipe de secretários para tratar disso e das demandas diárias da cidade”, afirmou Arnaldinho.

Entre as obras previstas para serem concluídas e entregues até dezembro estão as Unidades Básicas de Saúde de Rio Marinho, Riviera da Barra, Novo México e Paul; a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu; e o Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, localizado no Centro, que terá estacionamento, trilhas, mirantes, banheiros, além da recuperação da mata nativa, promovendo ecoturismo e equilíbrio ambiental.