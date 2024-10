Vitória vai valorizar turismo náutico na cidade; saiba mais

Um dos cartões-postais de Vitória vai ganhar reforço para fortalecer o turismo náutico de recreio e esporte na cidade, além de requalificar urbanisticamente a região. É a Guarderia Náutica Municipal, que será construída na Praça dos Desejos, no bairro Praia do Canto. O edital será lançado em breve.

A proposta é que a nova Guarderia ocupe uma área de 1.400m², abrigando embarcações e trazendo outras atividades comerciais, esportivas e turísticas. O local terá uma edificação e um pátio, com áreas cobertas e descobertas.

“Um dos grandes propósitos do projeto ‘Vitória Voltada para o Mar’ é também criar espaços e equipamentos públicos que possam abrigar diversas atividades que acontecem na orla de Vitória. Ter uma guarderia atualizada, moderna, dentro dos parâmetros de uma cidade como Vitória, que hoje possui a segunda maior frota de canoa havaiana do Brasil, é fundamental para o fomento dessas atividades.” Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

O projeto arquitetônico foi pensado para dialogar com a beleza e as cores do cenário praiano e esportivo local, valorizando o potencial turístico da região.

Vitória consolida-se como turismo náutico de recreio e esportivo, recebendo grandes eventos nacionais e internacionais, como o Pan-Americano de Canoa Havaiana que aconteceu no final de 2023.