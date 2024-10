Vila Velha ministra curso de drone policial para agentes de segurança

Na manhã desta segunda-feira (21), representantes de diversas forças de segurança se reuniram no auditório da Guarda Municipal de Vila Velha para o início do curso de pilotagem de aeronave não tripulada policial.

Ao todo são 48 agentes das polícias Civil, Militar, Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Guardas Municipais do Espírito Santo. A abertura do curso contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo e de outras autoridades.

Curso de drone policial

O curso será realizado até o dia 2 de novembro, no Centro de Operações da Guarda Municipal de Vila Velha, na Avenida Darly Santos, em Novo México. O treinamento, que visa capacitar os agentes no uso dessa tecnologia em operações de segurança, está sendo ministrado por instrutores especializados da Guarda Municipal de Vila Velha, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.

“O curso abordará tanto os aspectos técnicos do manuseio dos drones quanto a aplicação prática em ações de combate ao crime. Durante o treinamento, os participantes serão instruídos sobre as regulamentações de voo, técnicas de monitoramento aéreo e estratégias de atuação em situações de emergência. A qualificação será dividida em duas partes, teórica e prática. Durante as aulas teóricas todos estarão presentes no auditório. Já as aulas práticas, os agentes serão separados em grupos para que todos tenham um bom aproveitamento da aeronave”, afirma o Instrutor da Guarda Municipal de Vila Velha, Victor Moutinho

A parte teórica do curso inclui a legislação. “A legislação é a base para o piloto voar de forma responsável, legal e segura. Uma aeronave como essa traz riscos se o piloto não souber as regulamentações do espaço aéreo. Pode ser uma aeronave não tripulada, mas devemos ter cautela e zelo como se estivéssemos pilotando um helicóptero. Um piloto tem de saber onde voar, o que precisa fazer e que tipo de autorização precisa ter. Tudo isso é imprescindível para fazer o voo seguro”, afirma o instrutor, Delegado da Polícia Civil, Rafael Corrêa.

O curso tem como objetivo preparar os agentes para que possam utilizar essa tecnologia de forma eficiente e integrada, contribuindo para o fortalecimento das ações de segurança pública no estado.

“Quase todas as instituições de segurança estão sendo representadas nessa qualificação. Além de habilitar os pilotos, essa instrução é importante para interação e network. Assim, os pilotos conseguem coordenar uma operação conjunta sem sobrecarregar uma instituição ou outra”, ressalta o Instrutor e Sargento Vitor, do Corpo de Bombeiros Militar.

Drones são essenciais nas operações policiais

O prefeito Arnaldinho Borgo compareceu à abertura do curso e falou da importância dessa qualificação.

“O uso de drones tem se tornado cada vez mais essencial nas operações policiais, auxiliando no mapeamento de áreas de difícil acesso e no acompanhamento de atividades suspeitas, além de oferecer maior segurança e precisão nas operações. Hoje a Guarda Municipal de Vila Velha é referência em pilotagem de aeronave não tripulada e estamos aqui para ajudar e agregar a outras instituições. Essa qualificação é importante para o enfrentamento à criminalidade”, salienta.

O Secretário de Defesa Social e Trânsito, Major Rogério Gomes, também ressaltou a importância da instrução. “Hoje a GMVV tem excelentes instrutores, que se capacitaram fora do estado e se tornaram multiplicadores de conhecimento. A Guarda Municipal sempre auxilia outras instituições durante operações, como a Polícia Civil. Cursos como esses são importantíssimo para propagarmos o conhecimento”, destaca.

“A utilização de drones nas operações policiais representa um avanço significativo para a segurança pública. Com essa tecnologia, podemos melhorar o monitoramento e a cobertura de áreas extensas com maior rapidez e eficiência, além de garantir mais segurança aos nossos agentes durante as operações. Este curso é fundamental para capacitar nossos profissionais, garantindo que estejam preparados para operar os equipamentos com precisão e dentro da legalidade, ampliando nossa capacidade de resposta em diversas situações”, destacou a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques.