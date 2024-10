Vila Velha terá exposição de fotógrafos cegos aberta ao público

Vila Velha recebe a nova exposição da Escola de Fotógrafos Cegos a partir de desta quarta-feira (23), que será instalada simultaneamente em cinco pontos do município.

Com 80 imagens de autoria dos 12 fotógrafos cegos que compõem o coletivo capixaba, a exposição “Aqui Eu Habitei” ficará aberta ao público até 26 de dezembro. O evento que marca a abertura será realizado no Parque da Prainha, às 19h30.

A abertura terá a participação dos autores, da equipe de professores e também do grupo de mediadores que estará disponível nos locais para guiar as visitas durante os dois meses de funcionamento da exposição.

As fotografias ficarão dispostas em placas retroiluminadas de grande dimensão e as estruturas estarão instaladas na Prainha, em Coqueiral de Itaparica, no Aribiri, em Cobilândia e na Barra do Jucu.

O Parque da Prainha receberá as obras do fotógrafo cego Jarlison Gardimam. A Praça de Coqueiral de Itaparica terá obras de Manoel Peçanha e Sayonara Reis. A Praça José Vereza, no Aribiri, contará com as imagens produzidas por Geovana Santos e Kellezy Barbosa.

A Praça Vereador Sebastião Cibien, em Cobilândia, contará com as fotografias de Elias Barcellos e Maycon Machado. Finalmente, a Praça da Barra do Jucu receberá obras de Antonio Fadini e Jonatas Sobral. Depois de um mês, o primeiro bloco de obras dará lugar a um segundo, contemplando as autoras Alice Dordenoni, Cinthya de Oliveira, Maria Trancoso e Eusilane Lopes.

Escola de Fotógrafos Cegos em Vila Velha

Neste segundo momento, a Escola de Fotógrafos Cegos se consolida no cenário da fotografia contemporânea e tem ganhado repercussão, inclusive com a presença de nomes importantes da fotografia capixaba reunidos com os autores do projeto.

Os fotógrafos profissionais Tadeu Bianconi, Gabriel Lordêllo e Vitor Nogueira realizaram visitas ao coletivo e puderam conversar com os fotógrafos cegos, compartilhar experiências, conhecer o trabalho desenvolvido pela Escola e entender um pouco da relação dos artistas cegos com o ato de fotografar.

“Este segundo trabalho da Escola de Fotógrafos Cegos é um passo importantíssimo para a identidade do fotógrafo cego ser construída. É um passo em direção ao reconhecimento deles como autores, com uma temática específica”, ressalta a diretora do projeto, Rejane Arruda.

A iniciativa é desenvolvida pela Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) com a metodologia que foi trabalhada pela Cia Poéticas da Cena Contemporânea com os participantes. Neste segundo processo formativo, cada fotógrafo aprofundou a relação com a própria obra e construiu narrativas sobre a própria produção.

Exposição “Aqui Eu Habitei”

A exposição “Aqui Eu Habitei” faz parte do projeto “Escola de Fotógrafos Cegos, Novos Olhares: Territórios” e conta com patrocínio da ES Gás e da Perfil Alumínio do Brasil, por meio do incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), operacionalizada pelo Governo Federal, e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), viabilizada pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

O projeto também conta com o apoio do Grupo Energisa e da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.