Vila Velha terá mutirão de mamografia e ultrassonografia no sábado (19)

Neste sábado (19) acontece, no Centro de Atendimento Médico Especializado (Cemas), um mutirão de mamografia e ultrassonografias transvaginal e mamária, para usuárias previamente agendados. A iniciativa visa dar celeridade na realização dos exames.

No mutirão serão atendidos usuários previamente agendados pelas Unidades de Saúde. Esse fluxo serve para organizar o atendimento, de modo que todos sejam atendidos nos seus horários, sem necessidade de espera.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha realiza constantemente mutirões, especialmente aos sábados, para oportunizar também aqueles que não podem comparecer para realizar os seus exames nos dias de semana. A adesão é sempre positiva.

Fila zerada para mamografia

Em Vila Velha, está zerada a fila para mamografia de rastreamento e diagnóstico na faixa etária entre 40 a 59 anos, graças aos esforços da equipe da Secretaria de Saúde da cidade.

Além de mutirões para exames, também há a busca ativa durante todo o ano, com o objetivo de orientar e estimular as mulheres em relação ao cuidado com a saúde.

Neste mês de outubro, como parte da programação do Outubro Rosa, campanha de conscientização e mobilização para a detecção precoce do câncer de mama, estão sendo ofertadas mais de mil vagas para realização de mamografias.

Para o acesso, basta a munícipe se dirigir à sua Unidade de Saúde de referência e solicitar o agendamento. O exame é realizado no Cemas, localizado no bairro Olaria.