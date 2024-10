Vitória anuncia ampliação de 100% da oferta de mamografias

Mais de 300 pessoas participaram da abertura oficial do Outubro Rosa na capital, na manhã desta quinta-feira (10), no auditório da Prefeitura de Vitória. O evento foi realizado em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC).

O Outubro Rosa é uma iniciativa mundial. Este mês é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, uma campanha fundamental para promover a saúde e o bem-estar das mulheres.

O evento contou com a presença do secretário de Governo, Regis Mattos, representando o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde, Magda Lamborghini, da primeira dama, Paula Pasolini, da vice-prefeita eleita, Cris Samorini, da diretora de relações institucionais da Afecc, Léa Penedo, secretariado, agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde.

“Me sinto honrado em representar o nosso prefeito, Lorenzo Pazolini num momento tão importante como esse para a nossa cidade e para todas as mulheres. Um dia que a gente reforça a necessidade de educar, mobilizar, conscientizar cada um de nós. Agradeço a cada um de vocês da saúde que sempre estão cuidando e trabalhando em prol de cada munícipe da nossa cidade. Estamos saindo de 10 mil exames para 17 mil mamografias, realizando nesse mês especial, 2.600 mamografias. Zeramos a fila. Continuamos com o desafio que é conscientizar e mobilizar cada mulher para que faça o exame na época adequada.” Regis Mattos, secretário de Governo e Gestão que representou o prefeito no evento

O município de Vitória vem ampliando cada vez mais o acesso aos serviços de saúde. Para a secretária de Saúde, Magda Lamborghini, nesse mês, o objetivo é intensificar os esforços para garantir o acesso ao diagnóstico precoce e para o apoio às mulheres que enfrentam essa doença.

“Aumentamos substancialmente os nossos exames de mamografia. No ano passado, ofertamos 10 mil exames. Esse ano, aumentamos em 70%, indo pra 17 mil exames. Eu agradeço a todos que nos permitiram oportunizar isso às nossas mulheres de Vitória. Em média, ofertamos 1.300 mamografias por mês. Neste mês de outubro, nós vamos ofertar 2.600 exames. Além disso, a gente vai ter o “Sábado Rosa”, dia 19 de outubro, quando todas as nossas 29 unidades estarão funcionando de 7h às 15h. Nesse dia, todas as mulheres atendidas, que estiverem dentro dos critérios do Ministério da Saúde, sairão com o seu exame de mamografia agendado. Hoje, não temos nenhuma mulher na fila de mamografia, zeramos a fila! Hoje sou só gratidão a essa gestão porque nos permite cuidar das pessoas de forma digna e humanizada.” Magda Lamborghini, secretária de Saúde

A diretora de Relações Institucionais da Afeec, Léa Regina Penedo, reforçou a importância da realização do exame de mamografia para a detecção precoce do câncer de mama.

“É muito lindo ver esse auditório, mais uma vez, lotado. O Outubro Rosa chegou há 15 anos no Espírito Santo. Fomos convidados a assumir a coordenação e começamos muito timidamente, sem saber qual seria o nosso caminho e fomos crescendo bastante. Hoje, tenho certeza que o Espírito Santo se veste de cor de rosa levantando a bandeira sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. O tema desse ano é Cuidado que faz viver. Esse cuidado que nós fazemos para que todos se lembrem de que precisa fazer mamografia, a importância do preventivo e todas as práticas que a gente vem falando nos últimos anos, como a prática do exercício físico, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a vida pessoal e também espiritual.” Léa Regina Penedo, diretora de Relações Institucionais da Afeec

Abertura

O evento teve início com uma apresentação cultural da Fonoaudióloga que atua na UBS Jardim da Penha, Aline Pignaton. Em seguida, o médico oncologista, Dr Loureno Cezana, ministrou a palestra “Prevenção e Controle do câncer”.

Ações

Além da ampliação em 100% da oferta de exames de mamografia, passando de 1.300 para 2.600, neste mês, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai promover o “Sábado Rosa”.

A ação acontece no sábado (19), das 7h às 15h, em todas as 29 Unidades Básicas de Saúde de Vitória. Serão realizadas ações voltadas à saúde da mulher, como agendamento de mamografias, realização de coleta de preventivo, avaliação para câncer de boca, atendimentos odontológicos, testes rápidos, vacinação para toda família, consulta médica, dentre outras atividades.

Como ter acesso às mamografias?

O município de Vitória segue as diretrizes do Ministério da Saúde e prioriza a realização do exame em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, e também realiza o exame em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, que apresentem um ou mais dos fatores de risco indicados pelo INCA, e em qualquer outra faixa etária no caso de haver qualquer achado suspeito.

Para ter acesso à mamografia, a mulher deve passar por uma consulta em sua unidade de saúde de referência.