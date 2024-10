Vitória e Serra receberão intervenções artísticas neste mês com o MC.Arte

Um projeto está levando mais arte para as cidades de Vitória e Serra neste mês de outubro. É o MC.Arte, dos mesmos criadores do Festival Movimento Cidade, que reuniu uma programação gratuita com grafite, videoarte e intervenção artística.

Em Vitória, no dia 22 de outubro, os estudantes da EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Maria Ortiz, na Grande Goiabeiras, terão a oportunidade de participar de oficinas de grafite e videoarte. As atividades culminarão em uma intervenção artística no muro da escola, assinada por Lu Bicalho e Zinzera, trazendo um novo olhar criativo ao ambiente escolar.

Leia também: Viana: concurso premia crianças e jovens com kits de desenho

Já em Serra, as atividades seguem até o dia 25 de outubro, com destaque para a oficina “Vivências com Técnicas de Grafite”, externo para os alunos da EMEF Bicanga, no bairro de mesmo nome. O evento proporcionará uma experiência prática de aprendizado e auto expressão.

Além disso, as intervenções artísticas, realizadas pelos artistas Handerson Chic e Rodrigo Huebra, estão revitalizando a EMEF Bicanga e a Associação de Moradores do Setor Oceania, em Cidade Continental, trazendo cor e vida nos bairros.

“Nosso objetivo com o MC.Arte é não apenas levar a arte às ruas, mas também criar uma conexão entre a comunidade e o espaço em que ela vive. Queremos que os moradores se sintam parte ativa desse processo de transformação, confirmando que a arte urbana pode contar histórias, valorizar identidades locais e fortalecer o orgulho de pertencer ao seu bairro”, afirma Gabriela Camargo, diretora de comunicação do projeto.

O MC.Arte tem patrocínio da Itaú, ArcelorMittal e ES Gás. Tem apoio cultural do Instituto Energisa. O Projeto é realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura e Governo do Espírito Santo. É uma realização da MC Projetos Criativos, Instituto MC, Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal.

Confira a programação completa:

Serra

Intervenções Artísticas: até 24 de outubro, na EMEF Bicanga e Associação de Moradores do Setor Oceania, em Cidade Continental, com Handerson Chic e Rodrigo Huebra.

até 24 de outubro, na EMEF Bicanga e Associação de Moradores do Setor Oceania, em Cidade Continental, com Handerson Chic e Rodrigo Huebra. Oficina “Vivências com Técnicas de Grafite” : 25 de outubro, na EMEF Bicanga, para alunos do ensino fundamental.

Vitória

Oficinas “Vivências com Técnicas de Grafite” e “Videoarte” : 22 de outubro, na EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Maria Ortiz, para alunos do ensino médio.

22 de outubro, na EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Maria Ortiz, para alunos do ensino médio. Intervenção Artística : até 22 de outubro, com Lu Bicalho e Zinzera.