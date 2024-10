Você sabia? Vila Velha possui ecoponto para recebimento de pneus usados

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha destinou um espaço apropriado, chamado de Ecoponto, para receber pneus usados, localizado na antiga fábrica de manilhas, na Avenida Carlos Lindenberg, 1.502, no bairro Industrial do Alecrim. O horário de funcionamento do espaço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Um dos objetivos da iniciativa é reutilizar 100% dos pneus recolhidos, em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A meta é retirar o maior número possível de pneus do meio ambiente, evitando assim o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos, contribuindo para a prevenção de doenças como a dengue e de pontos viciados de lixo.

O secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, ressalta a importância do serviço para o município. “O pneu é um dos resíduos mais difíceis de se decompor na natureza e, se não for descartado adequadamente, pode provocar risco à saúde humana pelo acúmulo de água, tornando o ambiente propício à proliferação do mosquito da dengue, além de aumentar os pontos viciados de lixo”, enfatizou.

Serviço

O cidadão pode entregar seus pneus usados no ecoponto ao lado do DER-ES, localizado na Avenida Carlos Lindenberg, 1.502, Industrial do Alecrim, Vila Velha – ES, 29118-200 (fábrica de manilhas).

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.