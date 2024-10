Voluntários se unem para construir salas de catequese em Cachoeiro

Um grupo de voluntários do PLC (Peregrinação de Leigos Cristãos) se uniu para fazer o bem ao próximo e a Igreja. Eles iniciaram a construção de duas novas salas de catequese para Igreja São Sebastião, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Coutinho, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa contou com a participação de 38 homens. Conforme Agnaldo do Rigo, que faz parte da organização do projeto, um membro do grupo contou da situação da comunidade composta, em sua maioria, por pessoas simples.

De acordo com Agnaldo, que também é coordenador do PLC masculino na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, foi feito contato com representantes da comunidade, que informaram terem dado início a construção das salas, mas não conseguiram terminá-las, sendo assim, o grupo assumiu a obra.

Voluntários de Cachoeiro: a união que faz a força

“Mobilizamos nossos membros e, com muita boa vontade, montamos esse mutirão, no último sábado (5) foram entijolados 134 m2 de parede, um marco significativo para o avanço das obras que atenderão à demanda de catequese da comunidade “, afirma.

A própria comunidade comprou os materiais de construção para o espaço e alguns materiais vieram de doações. O pároco local, padre Enildo Genésio de Souza agradeceu aos voluntários.

“Foi um dia abençoado e de muita união! Ver tantos homens dedicados ao serviço da nossa Igreja e da comunidade é motivo de grande alegria. Cada tijolo colocado não é apenas parte de uma construção física, mas também da edificação da nossa fé e do nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo. Agradeço de coração a todos que participaram e que Deus abençoe cada um de vocês”, expressou.

Além disso, a comunidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, ofereceu um gesto de gratidão aos participantes. Foi preparado um café da manhã reforçado e, para o almoço, os voluntários saborearam uma deliciosa galinha caipira, tornando o dia ainda mais especial.

“A união e o espírito de solidariedade marcaram o fim de semana, demonstrando o compromisso dos envolvidos com a missão da Igreja e com o bem-estar da comunidade”, definiu, por nota, o PLC.

PLC

Por fim, a PLC (Peregrinação de Leigos Cristãos) é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana que busca anunciar o Cristo e sua Palavra, atravéz de exemplos de vida e testemunho sejam: para aqueles que não crêem e trazê-los à fé; aos fiéis para instruí-los, confirmá-los e despertá-los para uma vida mais fervorosa.

São tarefas do PLC: evangelizar, trazer novos cristãos à Igreja, estudar a Palavra de Deus, estar pronto para servir a Igreja, na comunidade, em seus trabalhos diversos. Trabalha, sobretudo, na busca de pessoas que se encontram afastadas da Igreja, com ajuda e através de convites feitos pelos participantes do grupo, promovendo a elas cursos, incentivando-as a participar das ações e de outros atos litúrgicos como forma de aprimoramento da fé cristã, dando ênfase aos tempos fortes da Igreja.

O PLC tem atuado fortemente também no trabalho pastoral com vistas a resolver as situações daquelas pessoas que estão, por motivos diversos, longe dos sacramentos, a começar pelas que participam do movimento, dando total cobertura, orientação e preparação para os Sacramentos como Matrimônio, Crisma e Eucaristia, interagindo com outras pastorais.