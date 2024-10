6ª Missa dos Ciclistas acontece neste domingo (13), em Cachoeiro

A 6ª edição da “Missa dos Ciclistas”, tradicional evento da modalidade, acontece no próximo domingo, 13 de outubro, na comunidade de Santa Bárbara, em Lambari, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. A Celebração Eucarística é aberta a toda a população.

Marcada para às 07h, a concentração será na entrada da localidade de Tijuca, e os ciclistas seguem, em procissão, até a comunidade de Santa Bárbara, em Lambari, um percurso de 6 km.

“Essa iniciativa foi inspirada na Romaria dos Ciclistas que, anualmente, reúne centenas de devotos de Nossa Senhora da Penha, na Festa da Penha, em Vila Velha. Nós começamos, na primeira edição, com aproximadamente 100 participantes e, na última edição (2023), já estávamos em 450 fiéis. Nossa Romaria é uma homenagem a Nossa Senhora de Ghisallo, padroeira dos ciclistas”, explicou um dos organizadores, Viana Boreli.

Segundo maior evento religioso envolvendo ciclismo no Espírito Santo, todos os anos, a procissão da Missa dos Ciclistas conta com representantes de várias cidades, como: Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Muqui, Guarapari, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Vargem Alta. Segundo os organizadores são esperados, para esta ano, 550 ciclistas.

Serviço

6ª Missa dos Ciclistas

Dia: Domingo, 13 de outubro 2024

Hora: 07 horas

Local: Santuário Lambari, Tijuca, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim