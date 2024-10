Conheça os candidatos eleitos mais velhos e mais novos no Estado

A eleição para prefeito e vereadores no último domingo (6), elegeu figuras experientes e jovens por todo o Estado do Espírito Santo. A idade dos eleitos varia entre 18 e 86 anos.

Os municípios responsáveis por eleger esses políticos foram Vila Velha, Alto Rio Novo, Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim.

O jovem estudante de direito Caio Drapal, filiado ao Progressista, foi eleito vereador no município de Alto Rio Novo, com apenas 18 anos. O candidato obteve 169 votos. Ele é o parlamentar mais novo eleito no Estado nestas eleições de 2024.

Outro candidato eleito com apenas 18 anos, também do município de Alto Rio Novo, é Fábio Emanuel (Podemos), que teve um total de 238 votos.

Já o vereador mais velho no Estado é também o mais votado de Vila Velha, com 85 anos, Doutor Hércules se elegeu no último domingo (6), com 7.275 votos. O candidato já atuou como vereador e deputado estadual.

Prefeito experiente

Theodorico Ferraço (PP), aos 86 anos, foi o prefeito mais velho eleito no Espírito Santo. Com 57 anos de vida pública, o atual deputado estadual irá liderar a maior cidade do Sul do Estado pela quinta vez. Ao total, Ferraço obteve 42,81% dos votos válidos.

Mais novo eleito

Na contrapartida da idade, o prefeito eleito mais novo do Estado é da cidade de Alfredo Chaves, na região das Montanhas Capixabas. Com 25 anos, e formado em direito, Hugo Meneghel (PP) irá ocupar a cadeira no Executivo do município. Hugo teve 58% dos votos válidos.