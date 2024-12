10ª temporada do “Bake Off Brasil” chega ao final neste sábado (29)

Neste sábado, 28 de dezembro, a décima temporada de “Bake Off Brasil” chega à sua emocionante grande final. Danilo, Eli e Juliano competem para conquistar o título de melhor confeiteiro amador do Brasil e levar para casa o tão desejado avental preto.

No episódio decisivo, as dinâmicas serão alteradas: os participantes começarão com a prova técnica, que irá definir os dois concorrentes que avançarão para a prova criativa.

Na prova técnica, os confeiteiros devem que reproduzir um delicado “Carrossel de Macarons”, composto por macarons de diferentes tamanhos e cores pastel, recheados com ganache de chocolate branco. Os cavalos do carrossel são feitos com pasta americana e detalhes dourados e rosados.

O mestre chocolatier Alê Costa retorna à tenda para dar dicas sobre como preparar uma ganache perfeita e ainda traz surpresas para os finalistas.

O parque de diversões, onde a realidade se encontra com a magia, também é o tema da prova criativa. Os finalistas devem continuar imersos nesse universo para definir quem será o grande vencedor da competição.

“É essencial que vocês caprichem no acabamento. Queremos ver finalizações impecáveis, com muitos detalhes e realismo”, alerta o chef jurado André Mifano.

A chef confeiteira Carole Crema complementa: “Queremos que mostrem tudo o que aprenderam e como evoluíram ao longo dessas semanas. Escolham sabores com os quais se sintam seguros e confiantes.”

A apresentadora Fabiana Karla explica as regras da prova, que terá a duração de 4 horas: “O bolo deve ter três andares, sendo um deles de bolo verdadeiro, com no mínimo 12 cm de altura e 15 cm de diâmetro, e dois sabores de recheio. A modelagem 3D precisa ter pelo menos 12 cm de altura, além de três técnicas de decoração. O parque deve contar com ao menos duas atrações, com efeitos de luz e movimento.”

Os finalistas recebem a visita dos participantes da edição, que irão apoiá-los na execução das receitas, além de poderem escolher dois deles para ajudar em sua preparação. O “Bake Off Brasil – Mão na Massa” vai ao ar todos os sábados, às 20h45, no SBT.