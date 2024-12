Alerta severo: cachoeirenses recebem alerta da Defesa Civil no celular

Os cachoeirenses foram pegos de surpresa às 15h28 desta segunda-feira (23). Um alerta sonoro da Defesa Civil foi enviado para os celulares dos moradores da cidade com o aviso de chuvas intensas.

“Defesa Civil: alerta de chuvas intensas. Risco de alagamentos, inundações e escorregamento de encostas. Alerta para 23 de 24 de dezembro”, diz a mensagem enviada.

A cidade está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois alertas, um laranja e um amarelo, de chuvas intensas para todo o Estado nesta segunda-feira (23).

Sistema de alerta

Para se cadastrar e começar a receber SMS gratuitos com alertas da Defesa Civil, envie uma mensagem de texto para 40199 com o CEP de interesse. O sistema de alerta usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.

O sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser utilizado no Japão a partir de 2007 e, atualmente, também funciona em mais de 20 países. No Brasil, o projeto-piloto foi ativado inicialmente em 20 municípios de Santa Catarina em 2017. Pouco tempo depois, outras cinco cidades do Paraná, com cerca de 100 mil moradores, passaram também a contar com o serviço. Essas cidades foram escolhidas por conta de eventos meteorológicos com potencial de acidentes, entre eles, ressacas, vendavais, alagamentos, enxurradas e granizo.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Integração Nacional, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os governos estaduais. Os alertas serão divulgados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), departamento da Sedec, e pelos órgãos de Defesa Civil nos estados e municípios. As equipes locais estão orientadas a tirar dúvidas da população sobre o serviço.