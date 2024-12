Alterado! Irmão golpeia irmã com garfo durante ceia de Natal em Muqui

Nesta quarta-feira (25), por volta das 17h, uma viatura a Polícia Militar (PM) se deslocou até a rua Fortunato Fraga, no bairro São Pedro, em Muqui, para atender uma ocorrência referente a Lei Maria da Penha.

Leia também: Homem com mandado de prisão em aberto é detido com arma em Guaçuí

Chegando ao local, os militares foram informados por uma das vítimas, de 71 anos, que seu filho chegou em casa embriagado e alterado, fazendo ameaças de jogar a comida da ceia de Natal toda no chão. Diante dos fatos, a filha da vítima, de 51 anos, interviu junto com outros parentes que estavam na casa.

Segundo a PM, o homem continuou agressivo, agredindo sua irmã com socos e empurrões, chegando a furar a mão direita da vítima com um garfo. Após isso, ainda fez ameaças de morte para sua mãe.

Os parentes que estavam no local conseguiram conter o homem, ligando para polícia logo após. Os militares realizaram contato com com o acusado, que negou as acusações e não disse mais nada. Assim, o indivíduo foi informado de seus direitos e conduzido para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.