Homem com mandado de prisão em aberto é detido com arma em Guaçuí

Na manhã desta quinta-feira (26), policiais civis de Guaçuí, com apoio da Força Tática, Serviço Reservado e equipe K9, cumpriram um mandado de prisão temporária contra um homem de 20 anos, suspeito de participar de uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 30 de novembro deste ano, no local conhecido como “Bambu”, na região central da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a ação o homem resistiu à prisão, fugindo por uma janela e quebrando telhados e portas das casas vizinhas. Ele estava portando um revólver calibre 38 municiado. Durante a fuga, ele dispensou a arma dentro de uma casa que estava vazia e foi alcançado pelos policiais.

O suspeito entrou em luta corporal com os policiais, sendo preciso o uso progressivo da força para contê-lo. Alguns policiais ficaram lesionados na ação.

Sobre o crime, segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, um homem de 25 anos, estaria no local conhecido como “Bambu”, quando os dois homens chegaram em uma moto e de posse de um revólver calibre 38, abordaram a vítima e depois de uma discussão, um dos homens efetuou um disparo de arma de fogo “à queima roupa”. Em seguida fugiram do local.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz que foi preso nesta quinta (26), estava na carona da moto e em posse da arma utilizada para atingir a vítima. Ele teria entregado a arma para o segundo envolvido atirar contra a vítima.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Guaçuí e passou por cirurgia. Após receber alta, foi ouvida na Delegacia.

O outro suspeito ainda não foi localizado e Polícia Civil pede a ajuda da população com denúncias no 181 sobre seu paradeiro.

O suspeito preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.