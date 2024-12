Anchieta: mais famílias recebem títulos de seus imóveis; confira

prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, entregou a documentação da regularização fundiária dos imóveis de mais quatro famílias do município. Ele recebeu os proprietários em seu gabinete na tarde desta sexta-feira (27). Em oito anos a Prefeitura de Anchieta regularizou a situação de mais de 500 famílias.

Desta vez foram contempladas duas famílias do bairro Nova Jerusalém e duas famílias do bairro Planalto.

Fabrício explicou aos representantes das famílias beneficiadas que a regularização fundiária é uma ação do Programa Habitar Legal, da Prefeitura de Anchieta, o primeiro município capixabar a criar um programa próprio e que isentou as famílias de pagarem as taxas de cartório.

“A família de cada imóvel teria de pagar entre R$ 12 mil e R$ 15 mil para obter a documentação. Mas, como vocês são beneficiados por um programa social, não precisaram pagar nada, nem enfrentar a burocracia, pois a equipe da prefeitura cuidou de tudo”, contou.

As famílias também ganharam uma carência de cinco anos para começar a pagar o imposto predial e territorial urbano (IPTU), que é municipal.