Após semanas de avanço, preços se estabilizam na BA e recuam no ES

Depois de semanas de avanço, demanda desaquecida e oferta estável impactam nas cotações do mamão. Segundo agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea, ao longo desta semana (16 a 20/12), o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 2,38/kg no Norte do Espírito Santo, recuo de 5% no comparativo com a semana anterior.

