Aprenda a fazer um delicioso salpicão de frango para servir no Natal

Todos concordam que o salpicão de frango é quase um patrimônio nacional do Natal. Com ou sem uva passas, com maçã e muito frango desfiado, o prato tem o coração dos brasileiros e é servido como acompanhamento para jantares, churrascos, lanches simples ou até mesmo como prato principal.

Pensando na praticidade e correria do Natal, nós separamos uma receita simples, gostosa e rápida para você surpreender sua família nesta ceia.

Confira:

Ingredientes:

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 cenouras grandes raladas

1 lata de ervilha

1 lata de milho verde

200 g de uva passa

1 maçã

maionese a gosto

cheiro-verde a gosto

batata palha a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes, menos a batata palha.

Depois de tudo misturado, forre com a batata palha.

Depois, e só servir.

Mas atenção! Essa receita rende aproximadamente oito porções. Fique a vontade para aumentar a quantidade de ingredientes. Boas festas!!!