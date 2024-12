Banhistas encontram jacaré boiando em praia de Piúma

Um caso inusitado chamou atenção de banhistas que aproveitavam a praia de Piúma na tarde do último domingo (22).

Um jacaré apareceu boiando na orla central, próximo de muitas pessoas, inclusive crianças. O fato ocorreu por volta das 16h.

Um comerciante da região contou que o animal foi retirado do local por banhistas.

Ainda de acordo com ele, o fato chamou atenção das pessoas que aproveitaram para registrar o momento.

Não há informações de onde o animal teria sido realocado.

