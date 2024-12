BR 101 fica interditada após carreta tombar em Rio Novo do Sul

Uma pessoa ficou ferida após uma carreta tombar na noite deste sábado (28), na altura do km 386 da BR 101, no município de Rio Novo do Sul.

O acidente ocorreu às 23h18 deste sábado, e segundo a concessionária que administra a rodovia, a Eco101, a pista ficou parcialmente interditada até a manhã deste domingo (29) para a retirada da carreta.

A pessoa ferida foi socorrida e encaminhada para o hospital da região. O estado de saúde e a dinâmica do acidente não foram informados.