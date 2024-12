Iema combate cativeiros ilegais de fauna em cidade do Espírito Santo

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou uma operação de fiscalização no município de Aracruz, focada no combate a cativeiros ilegais de fauna silvestre. A ação foi organizada pela Coordenação de Fauna (CFAU) do Iema e resultou na apreensão de 49 aves mantidas em cativeiro de forma irregular, além de materiais usados para captura e manutenção dos animais, como alçapões e gaiolas.

Em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA), a operação faz parte de um conjunto de fiscalizações que estão sendo realizadas em todo o Estado, com o objetivo de combater a captura, o tráfico e o comércio ilegal de fauna silvestre. Entre as espécies resgatadas estavam o papagaio-chauá, coleiro, papagaio-moleiro, bicudo, sabiá-laranjeira, azulão, corrupião, caboclinho e canário-da-terra.

O coordenador de Fauna do Iema, Cosme Carvalho, destacou que o Iema tem agido de forma sistemática e rigorosa. “Estamos averiguando denúncias e aplicando as penalidades previstas em lei. Esse trabalho é fundamental para a preservação ambiental”, afirmou Carvalho.

A CFAU reforça ainda a importância de a população estar informada sobre a origem dos animais adquiridos, especialmente em estabelecimentos comerciais. A venda de espécies como agapornis, ring neck e tigres d’água, muitas vezes sem a devida nota fiscal ou certificado de origem, é considerada ilegal. “Esses animais só podem ser comercializados por criadores devidamente registrados e com documentação legal. Pedimos que a população denuncie qualquer estabelecimento que venda animais de forma irregular”, asseverou Cosme Carvalho.

Além disso, o Iema orienta que quem possui animais silvestres de forma irregular pode entregá-los voluntariamente, sem a aplicação de penalidades, em qualquer Unidade de Conservação Estadual ou na sede do Iema, em Cariacica. A medida visa promover a preservação da fauna local e evitar problemas legais futuros. Durante a operação, os agentes também realizam ações educativas, orientando os cidadãos sobre os procedimentos legais para a manutenção de animais silvestres e sobre a importância de adquirir esses animais apenas de criadores autorizados.

Denúncias podem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, na seção “Denúncias” do site do Instituto.