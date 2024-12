Cachoeiro: Ferraço e Júnior Corrêa cumprem 1ª promessa de campanha

Nesta quarta-feira (1º), Theodorico Ferraço (PP) e Júnior Corrêa (NOVO) assumem, oficialmente, os cargos de prefeito e vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, em uma cerimônia marcada para as 15h, na Câmara Municipal. A dupla conquistou a vitória nas urnas com 44.240 votos, o que representa 42,81% dos votos válidos.

Antes da solenidade, no entanto, Ferraço e Corrêa irão cumprir sua primeira promessa de campanha. Pela manhã, eles irão iniciar os trabalhos de remoção das muretas de divisão de pistas na avenida Aristides Campos, entre a antiga sede da Selita e o Posto Senna, no bairro Gilberto Machado. A medida é uma resposta às frequentes reclamações da população devido a diversos acidentes.

Para garantir que a ação aconteça de forma organizada e segura, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de trânsito, profissionais da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços e da equipe de limpeza estarão mobilizados para dar suporte à remoção das muretas e garantir o bom andamento do trânsito na região.

O prefeito Ferraço destacou a importância de cumprir a promessa logo no início de sua gestão. “Sabemos da necessidade de ações imediatas para melhorar a segurança e o bem-estar da nossa população. A remoção dessas muretas é o primeiro passo para transformar nossa cidade, e estamos começando a gestão com a certeza de que estamos ouvindo as necessidades do povo de Cachoeiro. Vamos continuar trabalhando para fazer a diferença, sempre com compromisso e responsabilidade.”

Essa ação reflete o compromisso da nova administração com a melhoria da mobilidade urbana e a segurança dos cachoeirenses, marcando o início de um novo ciclo para a cidade.