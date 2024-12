Novos prefeitos tomam posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025

Os prefeitos eleitos em outubro deste ano de 2024, assim como os reeleitos, tomarão posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia marca também o início do mandato dos vice-prefeitos e vereadores eleitos.

Como líder do Executivo municipal, o prefeito tem o dever e a responsabilidade de fazer a gestão da cidade e aplicar os recursos públicos em áreas fundamentais como saúde, educação, transporte, saneamento básico, segurança e programas sociais.

O prefeito também deve planejar obras, administrar as contas do município e promover projetos que atendam às demandas da população.

Alegre:

Horário: 15 h

Local: Comercial Atlético Clube

São José do Calçado:

Horário: 18 h

Local: Colégio Manoel Franco

Bom Jesus do Norte:

Horário: 10 h

Local: Centro Cívico

Apiacá:

Horário: 17 h

Local: Praça Alice de Souza

Jerônimo Monteiro:

Horário: 10 h

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz

Muniz Freire:

Horário: 9 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Iúna:

Horário: 19 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Ibatiba:

Horário: 14 h

Local: Ifes Campus Ibatiba

Irupi:

Horário: 10h

Local: Câmara

Ibitirama:

Horário: 16 h

Local: Cras do Município

Divino de São Lourenço:

Horário: 16 h

Local: Câmara

Dores do Rio Preto:

Horário: 10 h

Local: Auditório da Escola Cristina Peixoto

Guaçuí:

Horário: 14 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Anchieta:

Horário: 17 h

Local: Escola Paulo Freire

Piúma:

Horário: 10 h

Local: Ifes Campus Piúma

Itapemirim:

Horário: 10 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Marataízes:

Horário: 8 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Presidente Kennedy:

Horário: 10 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Alfredo Chaves:

Horário: 10 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Domingos Martins:

Horário: 9 h

Local: Mariano Ferreira de Nazareth

Afonso Cláudio:

Horário: 9 h

Local: Parque de Exposição Dr. João Eutrópio

Brejetuba:

Horário: 9 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Venda Nova do Imigrante:

Horário: Câmara Municipal de Vereadores

Local: 10 h

Conceição do Castelo:

Horário: 10h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Cachoeiro de Itapemirim:

Horário: 15 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Castelo:

Horário: 10 h

Local: Teatro Municipal

Vargem Alta:

Horário: 9 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Rio Novo do Sul:

Horário: 9 h

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz

Atílio Vivacqua:

Horário: 9 h

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Mimoso do Sul:

Horário: 9h30

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Muqui:

Horário: 10 h

Local: Parque de Exposições

