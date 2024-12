Cachoeiro mantém serviços essenciais durante o feriado de Natal

A prefeitura de Cachoeiro manterá vários serviços funcionando durante os feriados de fim de ano. Na véspera (24) e dia de Natal (25), atendimento de urgências e emergências em saúde, limpeza urbana, segurança pública e outras áreas consideradas essenciais não param.

A lista completa do que funciona neste dia pode ser conferida na tabela abaixo. As demais repartições públicas permanecerão fechadas durante o dia 24, em que foi decretado ponto facultativo, e no dia 25, que é feriado nacional.

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24h. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência.

Limpeza e cemitério

Na limpeza pública, a coleta de lixo funcionará normalmente. Também haverá funcionários em regime de escala, atuando no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Espaços culturais

Os espaços culturais sofrerão alteração de horário, neste fim se ano. Quem planeja uma visita poderá ter mais informações na matéria disponível em: https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/confira-o-funcionamento-dos-centros-culturais-de-cachoeiro-neste-fim-de-ano/

Mas, em especial sobre o período que antecede o Natal, vale lembrar que:

A Casa de Cultura Roberto Carlos não abrirá no dia 25 de dezembro. Nos dias 23 e 24, o espaço funcionará apenas com agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone (28) 3199-2012. Já a Casa dos Braga permanecerá fechada nos dias 24 e 25.

A Casa dos Braga, a Casa da Memória e o Palácio Bernardino Monteiro não funcionarão nos dias 24 e 25.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias, e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Cachoeiro On-line”. Outras opções são a página ouvidoria.cachoeiro.es.gov.br e mensagens pelo WhatsApp do número 28 98814-3357. As manifestações por esses canais serão respondidas a partir do primeiro dia útil após o ponto facultativo.

Transporte coletivo

Os ônibus farão horário normal, de dia de semana, na terça (24), e rodarão com horário de feriado quarta (25).

Feiras, mercados municipais e Ceasa

As feiras terão alteração de funcionamento neste fim de ano. Confira:

A do Gilberto Machado estará em recesso do dia 26 de dezembro ao dia 16 de janeiro. Alguns feirantes que participam da do bairro Independência estarão em frente à Matriz nesta terça (24), mas a feira está cancelada na semana seguinte.

A Feira do Servidor será realizada na próxima sexta-feira (27), mas não acontece na semana do Ano Novo. Sua edição seguinte ocorrerá em 08 de janeiro.

Já a Feira do bairro Nova Brasília funcionará normalmente nesse período.

Os mercados municipais funcionarão, na véspera (24), das 7h às 18h, e permanecerão fechados no Natal.

A Ceasa Sul funcionará na véspera, das 7h às 18h, e ficará fechada no Natal.