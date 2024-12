Câmara de Alegre devolve mais de R$ 3 milhões para a Prefeitura

A Câmara de Vereadores de Alegre, no Caparaó, realizou no último dia 20 de dezembro a devolução de R$ 3.014.889,31 milhões para os cofres da Prefeitura do município.

O importante recurso devolvido para a municipalidade reafirmou o compromisso com a gestão responsável e transparente do dinheiro público. Segundo informado pelo prefeito Nirrô Emerick (PP), o valor será empregado em ações e projetos que beneficiam diretamente os servidores e a população.

Ao lado do presidente da Casa de Leis, Carlos Renato Viana, da vice-presidente Taíza Garcia, e do 1º secretário Willian Bestete e 2º secretário Merçon, Nirrô destacou a importância da parceria do poder Legislativo com o Executivo municipal.

Imagens: Reprodução | Prefeitura de Alegre