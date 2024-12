Paulinho tem contas de 2022 rejeitadas pela Câmara de Venda Nova

A Câmara de Venda Nova do Imigrante rejeitou as contas do atual prefeito, Paulinho Mineti (Cidadania), em sessão extraordinária realizada na última sexta-feira (20).

As contas rejeitadas pela Comissão de Finanças e Orçamento foram referentes ao ano de 2022, sob a responsabilidade de Mineti.

No parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Venda Nova, foi solicitado por meio de ofício ao Gabinete do prefeito cópias de documentos essenciais para julgamento das contas, porém, não teve retorno dentro do tempo estimado.

Informações não respondidas

Entre as solicitações, a Comissão pediu que fossem enviadas cópias dos contratos de locações, fornecimento de material de construção e areia, shows, fornecimento de peças e prestação de serviço de oficinas de pneus. Também foram solicitadas informações sobre as desapropriações realizadas durante o ano de 2022.

Por seis votos a dois, as contas de Paulinho foram rejeitadas. Durante o uso da Tribuna, os parlamentares destacaram os motivos pelos quais estavam votando a favor ou contra.

Nenhuma justificativa

“Prazo foi dado, foi estendido, mas não houve nenhuma notificação, se quer por parte do prefeito municipal com alguma justificativa no decorrer da análise das cotas em respeito a alguma falha, algum motivo sobre as informações pedidas”, ressaltou o vereador Ivanildo de Almeida Silva (Republicanos).

Já a vereadora Aldi Maria Caliman disse em alto tom que estava desabafando em nome da população de Venda Nova. “Eu coloquei você aqui, ajudei você a entrar aqui, acreditei em você, um jovem, cadê… Era pra você ser o prefeito de Venda Nova do Imigrante! Infelizmente, nós estamos vendo isso. Tenho que desabafar em nome da população de Venda Nova, Paulinho, infelizmente. Eu acreditava em você”, disse a republicana.

Seguiu o TCE-ES

“Só quero deixar meu voto contra o parecer da Comissão, porque se o parecer do Tribunal de Contas já deu seu parecer, por que irei contra? Eu acho que acima de nós, está o poder judiciário”, destacou Walace Rodrigues de Souza (Podemos), popularmente conhecido como Lacráia.

Em seu discurso na Tribuna da Câmara, Paulinho disse que a votação pela rejeição seria por questões políticas, visto que o órgão responsável, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), teria votado a favor de suas contas o processo do TC nº 3455/2023 – parecer prévio TC-029/2024. Após fazer o uso da palavra, Paulinho deixou o plenário da Casa de Leis.

Votaram a favor da rejeição das contas:

*Aldi Maria Caliman (Republicanos)

* Amilton José Marques Pacheco (PSDB)

* Erivelto Uliana (PSD)

* Ivanildo de Almeida Silva (Republicanos)

* Marcio Antonio Lopes (AGIR)

* Marco Antonio Torres Nascimento (PL)

* Simone Margarete Bozzi Bissoli (PP)

Votaram contra a rejeição das contas:

* Francisco Carlos Foletto (PSB)

* Walace Rodrigues de Souza – Lacráia (Podemos)