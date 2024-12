Caminhão furtado no Rio de Janeiro é recuperado em Cachoeiro

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCM) identificou na manhã desta sexta-feira (27), um caminhão basculante que teria sido furtado no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo relato da guarnição que atendeu ao chamado, o caminhão foi encontrado no bairro Boa Vista, após a Central de Vídeo Monitoramento identificar que o caminhão teria entrado na cidade de Cachoeiro pelo bairro Ruy Pinto Bandeira, por volta das 5h50 da manhã, sendo acompanhado por um veículo Chevrolet, que deixou a cidade em seguida pela rodovia da Safra.

O caminhão foi recolhido e encaminhado para o pátio credenciado pelo Detran. A ocorrência foi lavrada e entregue à autoridade competente na 7ª Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro. Ninguém foi preso.

