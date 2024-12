Chuvas de verão aumentam os focos de mosquitos da dengue; fique atento

A Secretaria de Saúde de Anchieta reforça a importância das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya –, especialmente após as recentes chuvas que aumentam a possibilidade de focos do mosquito em áreas com água parada.

A população deve redobrar a atenção, evitando o acúmulo de água em recipientes como vasos de plantas, pneus, garrafas e qualquer outro objeto que possa servir de criadouro para o inseto.

Entre as medidas essenciais para controlar a proliferação do mosquito está a eliminação de água parada em qualquer tipo de recipiente. É fundamental também que a população receba os agentes de endemias durante as visitas domiciliares, pois eles desempenham um papel importante na inspeção e eliminação de possíveis focos.

A Secretaria de Saúde lembra ainda que, conforme legislação municipal, a recusa em permitir a entrada dos agentes de combate ao mosquito nas residências pode gerar multas ao proprietário do imóvel. Os valores variam entre R$ 451,44 e R$ 1.789,09, aplicáveis em imóveis onde forem encontrados dois ou mais focos ou em casos de reincidência.

Para confirmar ou remarcar a visita do agente de endemias, os cidadãos podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental pelo telefone (28) 99276-9563. A coordenação da Vigilância, sob a responsabilidade de Alessandra Thompson, está à disposição para fornecer o nome do servidor escalado para o atendimento.

A população também pode utilizar o telefone da Vigilância Ambiental para informar sobre a presença de focos de Aedes aegypti. Com a colaboração de todos, é possível manter a saúde pública protegida e prevenir a transmissão de doenças graves.