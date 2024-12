Comércio de varejo capixaba cresce 7,8 vezes mais que a média nacional

Mais um mês de crescimento das vendas no comércio de varejo capixaba. Outubro teve 3,1% mais atividades que em setembro, sendo o desempenho do Espírito Santo o segundo maior do país. O varejo cresceu 7,8 vezes mais que a média nacional (0,4%) e 4,4 vezes mais que a da região Sudeste (0,7%).

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação a outubro de 2023, o volume de vendas aumentou 12% no mesmo mês deste ano, percentual importante por considerar o período do Dia das Crianças. Já o Brasil apresentou um crescimento de 6,5% e o Sudeste, 3,1%.

Estimativas superadas

A coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explica que esse resultado superou as estimativas da Equipe Connet para o período.

“Esperava-se que as vendas do varejo em outubro deste ano fossem aproximadamente 7,1% superiores às vendas estimadas para o mesmo mês do ano passado (R$ 6,24 bilhões), chegando a R$ 6,68 bilhões. Contudo, conforme os dados da PMC, estima-se que o varejo tenha crescido 12%, o que implicaria em uma receita nominal de vendas de aproximadamente R$ 6,99 bilhões”, detalhou a coordenadora.

Ana Carolina comentou ainda que o setor, além de apresentar resiliência em períodos de baixo volume de vendas, tem alcançado boa performance em períodos importantes.

“As vendas do varejo em 2024 superaram as de 2023 em meses como fevereiro (3,2% – época de Carnaval), abril (3,8%, mês da Páscoa), maio (0,8%, período de Dia das Mães) e outubro (12%, mês do Dia das Crianças). Esse resultado pode trazer insights para o empresariado capixaba, pois ressalta a importância das datas comemorativas como oportunidades de alavancar as vendas e incrementar o faturamento”, frisou.

Três setores se destacaram

Os três setores que apresentaram melhor desempenho em outubro foram o de Tecidos, vestuários e calçados (23,7%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (23,4%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (18,5%).

“O crescimento do varejo é reflexo da redução do desemprego, aumento da renda, diminuição da inadimplência e acesso ao crédito no estado. Quanto maior a renda disponível, maior tende a ser a intenção de consumo, o que pode movimentar as vendas no varejo”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

O comércio de varejo ampliado (atacado) também apresentou resultados positivos em outubro. Na comparação com o mês anterior, o setor cresceu 0,3%. Ao comparar outubro deste ano com o mesmo mês do ano passado, os segmentos Veículos, motocicletas, partes e peças e Material de construção foram os que tiveram maior aumento de vendas, sendo, respectivamente, 14,10% e 13,20%.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.