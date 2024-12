Concurso nacional de geleias artesanais e tradicionais abre inscrições

Quem produz nacionalmente até 50 toneladas de geleia por ano pode concorrer ao primeiro concurso da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil no próximo ano dedicado a produtos artesanais e tradicionais, o Prêmio CNA Artesanal 2025 – Geleias.

