Condutor de moto adulterada tenta fugir, mas é preso pela GCM

Neste domingo (22), por volta das 22h30, uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), que estava na Praça de Fátima, se deslocou até a Drogaria Consolação, na rua Bernardo Horta, por conta de uma motocicleta flagrada pelo videomonitoramento, que estaria com a placa adulterada.

Chegando ao local, os guardas encontraram uma motocicleta Honda XRE 300, de cor preta. Segundo informações da GCM, o condutor informou aos guardas ser o proprietário da moto e, após uma breve checagem no veículo, perceberam que a placa da motocicleta foi adulterada, com uso de fita isolante, de forma que aparentava possuir outra numeração.

Ainda segundo a GCM, o condutor teria alterado a letra “P” para a letra “A” e o número “0” para “8”. Assim, com os policiais constatando tal prática, informaram ao homem que o mesmo seria conduzido até a presença da autoridade policial, para maiores esclarecimentos.

Com isso, o indivíduo tentou fugir dos guardas, correndo em direção a Avenida Beira Rio e sendo perseguido pela viatura que havia lhe abordado. A viatura logo alcançou o condutor, dando assim, voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, dentro do cofre da viatura. A motocicleta foi apreendida e guinchada até o pátio de recolhimento credenciado.

