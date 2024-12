PRF recupera cinco veículos roubados em 48 horas no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou cinco veículos roubados durante um intervalo de 48 horas. As apreensões ocorreram entre sexta-feira (20) e domingo (22), após abordagens realizadas em diversas rodovias federais do Espírito Santo.

A primeira ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (20), por volta das 10h40, no km 152 da BR-101, em Linhares. Durante a fiscalização, os agentes abordaram um veículo Volkswagen T-Cross e, ao verificar os elementos de identificação do carro, constataram sinais de adulteração. Foi identificado que o veículo havia sido roubado em 24 de outubro de 2024, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O motorista informou que havia comprado o carro há três meses de um homem em Cabo Frio, também no Rio de Janeiro, através de um anúncio em uma rede social.

Ainda no mesmo dia, em Guarapari, por volta das 16h, no km 345 da BR-101, a PRF abordou um veículo Chevrolet Tracker. Após inspeção, foi constatada adulteração nos sinais de identificação do carro, que havia sido roubado no Rio de Janeiro. A ocorrência foi confirmada por meio de consulta aos sistemas móveis da PRF.

No dia seguinte, sábado (21), em São Mateus, por volta das 23h, os agentes abordaram duas motocicletas: uma Yamaha YBR 150 Factor ED e uma Honda CG 160 Fan, no km 57 da BR-101. Ambas estavam com restrição de roubo/furto. Os condutores informaram que haviam comprado as motocicletas na Serra e que estavam a caminho de Teixeira de Freitas, na Bahia. Com o condutor da moto Honda, foi encontrado um celular que, após verificação, foi identificado como sendo da vítima do roubo.

Na manhã de domingo (22), em Sooretama, a PRF abordou uma motocicleta Honda CG 160 Fan, no km 125 da BR-101, por volta das 10h40. Durante a vistoria, foi constatada adulteração e remarcação dos números do chassi e do motor com o uso de materiais abrasivos. A moto havia sido furtada em Vitória, em 29 de dezembro de 2023.

Todos os indivíduos e os veículos foram encaminhados para as autoridades locais, que tomaram as medidas legais cabíveis.