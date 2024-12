Confiança dos empresários do comércio capixaba é maior no Sudeste

Os comerciantes capixabas vão fechar o ano com o otimismo em alta: o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) do Espírito Santo, em dezembro, é o maior do Sudeste, 115,5 pontos, e também é mais alto que a média brasileira, de 112,4.

Ao comparar o indicador deste mês com o de dezembro de 2023, verifica-se ainda crescimento de 1,6%. Esse resultado foi impulsionado pelas boas expectativas em relação à economia e às vendas.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Depois de três meses consecutivos de crescimento do Icec, houve uma leve queda de 0,5%: foi observado um aumento de 2,4% na transição de agosto para setembro de 2024, de 5,5% para outubro, de 0,9% em novembro e redução de 0,5% em dezembro.

Para a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, esse movimento reflete as oscilações naturais do ambiente econômico, influenciadas por fatores como a sazonalidade das vendas e as expectativas dos empresários em relação ao desempenho futuro. “A queda de 0,5% em dezembro pode ser interpretada como um ajuste natural de mercado após meses de crescimento”, ressaltou.

Segundo Ana Carolina Júlio, o Espírito Santo apresentou um desempenho relativamente positivo neste mês, especialmente quando analisado em comparação aos outros estados do Sudeste e ao Brasil. Na variação mensal, de dezembro em relação a novembro, a queda registrada (0,5%) foi menor que a média nacional (-1,0%) e que as reduções observadas em São Paulo (-1,1%) e no Rio de Janeiro (-1,8%). Minas Gerais foi o único estado com crescimento nesse período, com uma alta de 0,3%, destacando-se entre os estados analisados.

Entre os subíndices que compõem o Icec, o de Expectativas futuras – que engloba economia, setor e empresa – atingiu 145,8 pontos, a maior pontuação média, indicando otimismo para os próximos meses, com alta de 1,2% na comparação mensal e de 6,4% no comparativo de dezembro deste ano com o mesmo mês de 2023, sinalizando otimismo em relação ao médio e longo prazo.

De acordo com Ana Carolina Júlio, esse sentimento positivo é sustentado pela baixa taxa de desemprego no estado, de 4,1%. Adicionalmente, o crescimento de 11% na renda média dos trabalhadores ao longo dos últimos 12 meses fortaleceu o consumo das famílias e dinamizou a economia local.

Os subíndices do Icec de Condições atuais e Intenções de investimento – ambos englobando avaliações sobre economia, setor e empresa –, por sua vez, registraram queda, refletindo a cautela dos empresários diante do cenário econômico. Além disso, a alta dos juros encareceu o crédito, desestimulando investimentos e consumo.

“Ainda assim, o Espírito Santo demonstra resiliência. Fatores locais, como a baixa taxa de desemprego e o aumento da renda média, fortalecem o consumo das famílias e criam um ambiente mais estável para o comércio. Somados à resiliência histórica do setor comercial capixaba, esses elementos sustentam o otimismo dos empresários e consolidam um cenário promissor para o futuro do estado”, declarou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.