Diocese de Cachoeiro celebra abertura do Ano Jubilar; confira

Neste domingo, 29 de dezembro, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim vivencia a abertura do Jubileu Ordinário do Ano Santo de 2025, Peregrinos de Esperança, convocado pelo Papa Francisco. A programação começou, às 08 horas, com a concentração das paróquias na Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde ocorreu o rito de abertura do Jubileu e, em seguida, os fiéis e o clero caminharam, em peregrinação, até a Catedral de São Pedro, levando à frente a cruz – um dos símbolos do Jubileu.

“Segundo o ritual proposto, o símbolo do Jubileu deve ser uma cruz que tenha um valor significativo para diocese. A escolha que fizemos foi o crucifixo da Catedral”, explicou o padre Bruno Sá Rangel, pároco da Paróquia São Pedro (Catedral).

Na Catedral aconteceu a Celebração Eucarística, presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa.

“Nós somos pessoas que caminham (…) Seguimos aquele que é o caminho. Antes de sermos chamados de cristãos, éramos conhecidos como: ‘o povo que caminha’. Nós cremos que Jesus está vivo e no meio de nós, mas o ressuscitado é o mesmo que o crucificado que, ainda nos dias atuais, continua na cruz, naqueles que sofrem”, disse Dom Luiz, em sua homilia.

Jubileu da Esperança

O Jubileu recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus. Com o tema “Peregrinos de Esperança”, as atividades tiveram início, em Roma, na última terça-feira, dia 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa, na Basílica de São Pedro e, nos dias seguintes, nas basílicas de Santa Maria Maior, São João do Latrão e São Paulo Fora dos Muros, no conjunto das quatro basílicas papais. Neste Jubileu, o Papa Francisco também abriu uma Porta Santa, numa penitenciária de Roma.

Nas demais dioceses do mundo, o Santo Padre determinou, na bula de convocação, intitulada “Spes non confundit”, que significa “A esperança não engana” (Rm 5,5), que a abertura aconteça no dia 29 de dezembro, festa da Sagrada Família. O que diferencia este Jubileu dos anteriores é a peregrinação, como o próprio tema.

“Em Roma foram abertas cinco portas santas, mas nas dioceses e arquidioceses do mundo não serão abertas portas físicas, mas sim as portas dos nossos corações”, explicou Dom Luiz.

O Jubileu da Esperança vai ser realizado durante todo o ano de 2025, em todas as igrejas do mundo, com várias atividades.

Igrejas jubilares

Além da Catedral, em Cachoeiro, a Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, o Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, e a Matriz Nossa Senhora da Penha, em Castelo, foram escolhidas como igrejas jubilares na Diocese de Cachoeiro.

Os fiéis que visitarem as igrejas jubilares e cumprirem determinadas condições poderão se beneficiar da indulgência jubilar.

Programação do Jubileu Ordinário do Ano Santo na Diocese de Cachoeiro

Fevereiro

➤ Dia 11 (Terça-feira)

Jubileu dos Enfermos e Mundo da Saúde

Março

➤ Dia 09 (Domingo)

Jubileu das Crianças – Celebração Paroquial e Jubileu da Rádio Diocesana FM 95,7

➤ Dia 28 (Sexta-feira)

24 horas para o Senhor

Maio

➤ Dia 01 (Quinta-feira)

Jubileu dos Trabalhadores

➤ Dia 04 (sexta-feira) e dia 05 (sábado)

Jubileu dos Empresários

➤ Dia 31 (Sábado)

Jubileu das Famílias, dos avós e dos idosos. (Caminhada da Pastoral Familiar em Soturno )

Junho

➤ Dia 01 (Domingo)

Jubileu do Mundo das Comunicações

➤ Dia 05 (Quinta-feira)

Jubileu da Ecologia

➤ Dia 07 (Sábado) e dia 08 (Domingo)

Jubileu dos Movimentos e a Associações Apostólicas e das Comunidades de Vida

➤ Dia 20 a 22 (Sexta a Sábado)

Jubileu dos Governantes

➤ Dia 28 (sábado)

Jubileu dos Seminaristas

Agosto

➤ Dia 04 (Segunda-feira)

Jubileu dos Sacerdotes

➤ Dia 10 (Domingo)

Jubileu dos Diáconos

➤ Dia 14 (Domingo)

Jubileu dos Catequistas

Setembro

➤ Dia 14 (Domingo)

Jubileu dos Círculos Bíblicos

➤ Dia 20 (Sábado)

Jubileu dos Operadores de Justiça

➤ Dia 21 (Domingo)

Jubileu das Pessoas com Deficiência

Outubro

➤ Dia 01 (Quarta-feira)

Jubileu do Mundo Missionário

➤ Dia 08 (Quarta-feira) e dia 09 (Quinta-feira)

Jubileu da Vida Consagrada

➤ Dia 11 (Sábado) e dia 12 (Domingo)

Jubileu da Espiritualidade Mariana (Nossa Senhora Aparecida)

➤ Dia 26 (Domingo)

Jubileu dos Jovens, Adolescentes e Crismados

➤ Dia 31 (Sexta-feira)

Jubileu do Mundo Educativo/Professores

Novembro

➤ Dia 01 (Sábado) e Dia 02 (Domingo)

Jubileu do Mundo Educativo/Professores

➤ Dia 16 (domingo)

Jubileu dos Pobres

Dezembro

➤ Dia 14 (Domingo)

Jubileu dos Reclusos