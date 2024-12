Documentário sobre Terreiros de Umbanda é lançado em Vargem Alta

Já está disponível o curta-metragem “Raízes de Umbanda: O sentido de se expressar” que narra a história de três Terreiros de Umbanda de Vargem Alta: Casa de Oxalá (Centro); Família São Lázaro (Santana); São Sebastião Nossa Senhora da Conceição (Pedra Branca).

Com direção de Kauã Ferreira Lima, o documentário de 23 minutos pode ser assistido gratuitamente no Youtube do projeto, clique AQUI e veja.

O curta conta com entrevistas do Pai Igor – Pai de Santo do Centro Espírita Família São Lázaro da comunidade de Santana; da Mãe Nilda Castanheira – Mãe de Santo do Centro Espírita Casa de Oxalá que existe há mais de 40 anos no Centro; e da Mãe Maria Aparecida das Graças Salles – Mãe de Santo do Centro Espírita São Sebastião Nossa Senhora da Conceição da comunidade quilombola de Pedra Branca, que existe há mais de 70 anos. Além de um recorte histórico sobre a influência de povos originários indígenas e quilombolas no município, o documentário traz uma proposta educacional sobre a importância do respeito religioso e cultural na sociedade.

Fortalecimento da cultura local

A direção ficou por conta do jovem Kauã, 19 anos. O jovem, além de ser da umbanda, já presenciou casos de intolerância religiosa no município. Para o diretor, abordar a história de 3 Centros Espíritas de Vargem Alta tem como objetivo fortalecer a história cultural da cidade. “No município existem outros Centros Espíritas, a escolha desses três, entretanto, se deu através das relações particulares que tenho com eles e da referência histórica que eles carregam”, afirma Kauã.

O projeto conta ainda com uma exposição de fotos online. A realização é de Tangerinas do Deserto Produções através do edital Fundo a Fundo e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte de Vargem Alta, do Funcultura e da Secretaria da Cultura do Espírito Santo.

Serviço

Documentário “Raízes de Umbanda: O sentido de se expressar”

Direção: Kauã Ferreira Lima

Documentário: https://youtu.be/ynxEUo5ZrTg

Exposição de Fotos

Site: https://tangerinasdodeserto.wixsite.com/umbanda-doc-expo