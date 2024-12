Curta-metragem capixaba “Sonho de Porão” é sucesso no YouTube

O curta-metragem “Sonho de Porão”, produção inaugural da oCindra Produções em parceria com a Vibe Produções, obra contemplada pela Lei Paulo Gustavo 2024 e realizada em Guaçuí, já disponível, é sucesso no Youtube.

A história retrata Fernando, um homem bem-sucedido, que possui riquezas financeiras e uma carreira profissional de sucesso, porém se vê cada dia mais insatisfeito e não consegue compreender esse vazio. Após uma conversa enigmática com um amigo de um bar, Fernando vai em busca de respostas no lar onde cresceu.

Yago Cindra, diretor de fotografia, figurinista e diretor de gravação, falou com o AQUINOTICIAS.COM sobre o sentimento pós estreia. Ele contou que a produção do Sonho de Porão foi uma experiência desafiadora e empolgante. Além disso, os desafios trouxeram para ele um sentimento ainda maior de orgulho quando finalmente conseguiram finalizar e estrear o curta-metragem.

A produção do Sonho de Porão foi uma experiência desafiadora e empolgante para mim, eu sou o idealizador da oCindra Produções que oficializei com a estreia desse curta metragem, mas na realidade eu já trabalho com arte há muitos anos, considerando que sou músico, ator de teatro e produtor de eventos, entretanto o trabalho na área audiovisual eu nunca havia participado, tampouco produzido. Considerando que também sou advogado e possuo demais atividades profissionais fora do ramo da arte, a experiência foi desafiadora no sentido de conciliar essa minha vida repleta de responsabilidades, bem como de uma equipe técnica e artística de 10 pessoas para a produção desse filme que inaugurou minha caminhada nesse ramo. Todos esses desafios me trouxeram um sentimento ainda maior de orgulho quando finalmente conseguimos finalizar e estrear o curta-metragem. Foi muita alegria, orgulho, satisfação e, curiosamente, desejo por mais e mais. Esse sentimento se renova a cada pessoa que chega até mim comentando sobre o filme e sobre como gostou, elogiando e alguns até mesmo dizendo que se emocionaram e se inspiraram na mensagem trazida pelo filme. Isso significa que cumpri o meu objetivo com esse roteiro, é sempre bom relembrar e reforçar a importância de sonhar!

Yago Cindra.