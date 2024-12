EDP vai investir mais de R$12 milhões em projetos sociais no ES

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, vai destinar R$ 12,6 milhões a 26 projetos sociais selecionados por meio da Chamada de Projetos Incentivados – Sim para Cuidar do Futuro.

As iniciativas serão realizadas ao longo de 2025 em oito estados onde a EDP atua: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins.

O objetivo é que os projetos contribuam para melhorar as condições de vida e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades nessas regiões, por meio de atividades em diversas frentes, como capacitação e formação para a geração de emprego e renda, empoderamento cultural, acesso ao esporte, proteção da biodiversidade, conscientização sobre as mudanças climáticas e a economia circular.

As propostas foram avaliadas considerando a estratégia de investimento social da EDP, que tem como prioridades os pilares Educação para o Futuro e Energia do Amanhã. Além do alinhamento à estratégia, também foram considerados fatores como o impacto social, itinerância e contribuição para a transição energética justa.

São iniciativas culturais, esportivas e de saúde que receberão os recursos por meio das Leis Federais de Incentivo à Cultura e ao Esporte, da Lei do Idoso, do Fundo da Criança e do Adolescente, e do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

“A Chamada de Projetos reafirma o compromisso da EDP em oferecer experiências e oportunidades para as comunidades nas regiões onde atuamos. São iniciativas refletem o nosso objetivo em contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e inclusiva”, afirma Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul.

A Chamada de Projetos Sociais complementa outras iniciativas da EDP, como o edital Energia Solidária, por exemplo, e está alinhada ao Y.E.S. – You Empower Society, programa global da companhia para desenvolver e apoiar projetos de responsabilidade social para uma transição energética justa.

