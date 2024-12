Elevador de acessibilidade da Câmara de Cachoeiro cai durante testes

O elevador de acessibilidade da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, caiu na tarde desta segunda-feira (23), durante a manutenção de rotina. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Por meio de nota, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim informou que na tarde desta segunda-feira (23) um técnico realizava manutenção de rotina no elevador de acessibilidade.

“Durante os testes, uma peça do elevador caiu provocando um grande barulho”, diz a nota.

Ainda, segundo o comunicado, “vale ressaltar que o equipamento estava sendo monitorado por um técnico qualificado e que o prédio da Câmara estava fechado, de forma que não havia ninguém no local”, finaliza a nota.

