Empresário é preso e quase 50 armas são apreendidas em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC), com apoio da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e do Exército Brasileiro, prendeu, no dia 18 de dezembro, um empresário de 39 anos, suspeito de comercializar dezenas de armas de forma ilegal.

Segundo a PC, o indivíduo foi preso em flagrante e autuado por uso de documentos falsos, comércio ilegal de armas e associação ao tráfico. Além disso, 48 armas foram apreendidas durante a ação no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

