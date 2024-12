Guarda Civil Municipal de Cachoeiro adquiriu 30 rádios “Handie-Talkie”

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro recentemente adquiriu 30 rádios HT (Handie-Talkie). Os novos aparelhos irão substituir os rádios que a GCM já possuía e contêm uma tecnologia mais avançada.

Os “Handie-Talkie são rádios portáteis usados principalmente para comunicação pessoal. Eles são projetados para serem facilmente transportados e operados por uma única pessoa.

Os equipamentos permitirão muitas funcionalidades como: a integração com o videomonitoramento, permitindo a transmissão de imagens de veículos furtados, que passarem pelo cerco eletrônico, rastreamento das viaturas, gravação das mensagens e uso do aplicativo do autua do Detran.

Além disso, não será mais necessário usar a torre de repetição no morro das Andorinhas, no Zumbi, que já foi alvo de diversos furtos no passado.

“É mais tecnologia que será usada para melhorar ainda mais a qualidade do serviço a ser prestado pela GCM aos munícipes. A segurança da população é nosso compromisso e prioridade”, expressa o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.